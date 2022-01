Recomienda experto aislarse si hay síntomas de covid en vez de ir a hacerse la prueba

La Jornada

Ciudad de México.- Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM refrendó la recomendación del gobierno de la Ciudad de México con relación a que quienes presenten síntomas asociados al covid-19 se aíslen, incluso sin tener que recurrir a una prueba diagnóstica.

El experto mencionó que salir por un test de confirmación puede poner en más riesgo a la gente en caso de que no esté enferma, se pueden contagiar mientras hacen fila y, si fueran positivos, podrían contagiar a alguien más cuando acuden a hacérsela .

En la Gaceta de la UNAM, Sánchez estimó que la nueva disposición de la Ciudad de México de apostarle al aislamiento no está mal. Los síntomas nos deben marcar la pauta para pensar que tenemos SARS-CoV-2 hasta no demostrar lo contrario, pero si partimos de que lo tenemos, sabemos qué hacer: aislarnos, seguir con las medidas preventivas y esperar hasta 10 días si son síntomas leves: febrícula controlable (37.5-38 grados), que haya escurrimiento, tos seca, pero que no haya desaturación por debajo de 90 . En caso de que las molestias sean más fuertes, agregó, hay que esperar hasta 20 días .

Más adelante el investigador aseveró que la prueba covid-19 es pertinente para el control epidemiológico y para dar certidumbre, sobre todo ahorita con las nuevas variantes, así podemos saber si esquiva el sistema inmune o la respuesta inmunológica generada por las vacunas .

Por su parte, Mauricio Rodríguez, de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, en sus redes sociales recordó que el 10 de enero pasado las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud hicieron un llamado a los Estados partes a hacer uso racional de las pruebas de diagnóstico de covid-19 y así asegurar la provisión de las mismas tanto para la vigilancia como para la atención médica, ante el rápido aumento en el número de contagios.