Recibirá Aguascalientes producción de Nissan Frontier tras cierre en Argentina

Redacción

La última Nissan Frontier salió este jueves de la planta Santa Isabel, en Córdoba, Argentina, marcando el fin de una era para la industria automotriz de ese país. A partir de 2026, la producción de la pick-up mediana se concentrará en México, específicamente en las instalaciones de Aguascalientes, donde la firma japonesa centralizará el ensamble para toda la región.

El cierre de la operación en Argentina forma parte del plan global de reconversión industrial de Nissan, que incluye también el cierre de una planta en Japón y otra en México. La decisión se había anunciado en marzo de este año y este 9 de octubre se concretó oficialmente con la salida de la última unidad de la línea de montaje.

“De acuerdo con lo informado el 28 de marzo pasado y como parte de su plan de transformación, Nissan en el día de hoy ha cesado la producción de la pickup Nissan Frontier en Fábrica Santa Isabel. A partir de ahora toda la producción de pickups para la región se concentrará en México”, informó la compañía en un comunicado.

La Frontier fue fabricada en Argentina desde 2018 en una alianza con Renault, que utilizó la misma plataforma para producir la camioneta Alaskan. Con la salida de Nissan, la automotriz francesa también decidió discontinuar la producción de su modelo.

El cierre impacta directamente a unos 300 operarios que participaban en la fabricación de ambas camionetas, quienes fueron incluidos en un esquema de retiros voluntarios y prejubilaciones. Sin embargo, Renault planea aprovechar parte de ese personal en su nuevo proyecto industrial, la fabricación de la pick-up compacta Niágara, que comenzará a producirse en la misma planta cordobesa a partir de 2026.

“Hace cinco años que sabemos que este momento iba a llegar, y lo estamos conversando mucho desde entonces con todas las partes, incluidos el sindicato y el gobierno. Estamos hablando de un proyecto que va a dejar una planta con todo resuelto por muchos años”, señaló Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina.

La transición busca garantizar que Santa Isabel mantenga su actividad con dos turnos completos en cuanto inicie el nuevo modelo de Renault, mientras Nissan reorganiza su estructura productiva en América del Norte.