Recibió Fiscalía de Aguascalientes 786 cadáveres en 2024

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Durante 2024, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes recibió 786 cadáveres, de los cuales 650 correspondieron a hombres y 136 a mujeres, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

La cifra estatal forma parte de los 100 mil 19 cuerpos que ingresaron en todo el país a la Fiscalía General de la República y a las unidades estatales, lo que representó un incremento de 5.4 por ciento en comparación con 2023.

En el ámbito nacional, los hombres concentraron el 82 por ciento de los cadáveres recibidos, las mujeres el 16.6 por ciento y en 1.4 por ciento no se logró determinar el sexo.

Las entidades con mayores registros fueron Estado de México, con 11 mil 353 cuerpos; Guanajuato, con 7 mil 646; Baja California, con 7 mil 503; y Ciudad de México, con 7 mil 185.

En Aguascalientes, además del ingreso de cadáveres, el reporte señala que en los anfiteatros de la Fiscalía permanecen almacenados 48 cuerpos o restos humanos.

La capacidad máxima de resguardo es de 56 espacios, lo que ubica a la entidad al límite de su capacidad operativa.

El informe también precisa que el estado cuenta con tres ambulancias forenses en funcionamiento, destinadas al traslado de cuerpos para su procesamiento pericial.