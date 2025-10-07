Recibe DIF Estatal donación de caballos por parte de la Sedena

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En un gesto que une voluntades por mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, el DIF Estatal recibió cuatro caballos en donación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con lo que se ampliará el servicio de equinoterapia en beneficio de niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años con parálisis cerebral, autismo y síndrome de Down.

Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, destacó que, gracias a este donativo a través de la 14/a. Zona Militar, el Centro de Terapia Asistida con Animales podrá aumentar su capacidad de atención, en beneficio de hasta 200 pacientes por semana.

“Gracias a la Sedena por su generosidad y por sumarse con el corazón a esta causa. Su apoyo transforma la vida de los menores con discapacidad y fortalece a sus familias”, expresó Jiménez Esquivel.

José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/a. Zona Militar, destacó que este tipo de acciones demuestran la cercanía del Ejército Mexicano con la población civil, no sólo en la seguridad y atención de contingencias, sino también en acciones que benefician a la comunidad.

María García, madre de Itzayana Martínez García, paciente, agradeció a las autoridades su apoyo, pues con la equinoterapia su hija ha avanzado de manera importante en su desarrollo físico y emocional.

Finalmente, Aurora Jiménez Esquivel invitó a aquellas personas que necesiten el servicio de equinoterapia a acudir a la Dirección de Servicios Médicos del Sistema DIF Estatal que se ubica en la Av. Mahatma Gandhi s/n, esquina con República de Paraguay en la Col. Agricultura; o llamar al teléfono 449 910 25 85, extensiones 1139 y 1140.

La entrega de los caballos en donación se llevó a cabo en las instalaciones de “El Huarache” de la Isla San Marcos, y contó con la presencia de Verónica González López, directora del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes; Michelle Olmos, directora general del C5i; Gustavo Alberto Jiménez Castillo, presidente de la Unión de Asociaciones de Charros de Aguascalientes; Héctor Castorena Esparza, encargado de Despacho de la Dirección del Sistema DIF Estatal; y Ricardo Alberto Macías Méndez, encargado de despacho de la Dirección de Servicios Médicos del Sistema DIF Estatal.