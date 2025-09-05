Recibe Condusef Aguascalientes más de 3 mil quejas contra bancos y aseguradoras

Redacción

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) atendió 3,701 reclamaciones en Aguascalientes entre enero y julio de 2025, una disminución de 1.9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el organismo, la entidad concentró el 2.5 por ciento de las quejas a nivel nacional. El monto reclamado ascendió a 59.6 millones de pesos, cifra 43.8 por ciento menor a la registrada en 2024.

El 77.6 por ciento de los casos se resolvieron vía Gestión Electrónica, un mecanismo que busca agilizar la respuesta de las entidades financieras. Otro 11.5 por ciento se atendió a través de REDECO, que supervisa prácticas de despachos de cobranza, mientras que el resto correspondió a otros procesos de la comisión.

Los productos más reclamados fueron la tarjeta de crédito, el reporte de crédito especial y la tarjeta de débito, que en conjunto representaron el 44.4 por ciento de los casos. Entre las principales causas de inconformidad destacaron errores en la emisión de reportes de crédito especial y consumos no reconocidos, que sumaron el 18 por ciento de las quejas.

Por sector, la Banca Múltiple acumuló el 45.5 por ciento de los señalamientos, seguida por las Sociedades de Información Crediticia con 23.5 y las aseguradoras con 12.8.

En el caso de la banca múltiple, el 23.2 por ciento de las quejas provinieron de adultos mayores. Además, el 34 por ciento de los reclamos estuvieron vinculados con posibles fraudes, principalmente consumos no reconocidos en establecimientos y vía internet.

La CONDUSEF recordó que todos sus trámites son gratuitos y se pueden realizar a través de su portal, chat en línea, el Centro de Contacto (55 53 400 999) o el correo [email protected]. En Aguascalientes, la oficina de atención se ubica en avenida Francisco I. Madero 322, zona centro.

El organismo advirtió a los usuarios que no es necesario recurrir a gestores, e hizo un llamado a reportar malas prácticas de cobranza y a privilegiar la atención en línea en caso de vivir fuera de la capital del estado.