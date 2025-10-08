Rechazo “tajante” del PRI a que MIAA aumente tarifas del agua

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Rechazo hacia cualquier incremento en las tarifas del servicio de agua en el municipio capital, como ha especulado la instancia correspondiente, puntualizó Lucía de León Ursúa, diputada local del PRI.

“Desde aquí el Congreso, me opongo tajantemente a cualquier aumento, No votaremos a favor de ello si llega a presentarse. Estamos por completo en desacuerdo”, afirmó la legisladora tricolor.

En días pasados, Jesús Vallín, director del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), adelantó un posible incremento entre el 5 al 6 por ciento de incremento a las tarifas; justificando para ello el aumento inflacionario.

De León Ursúa abundó que la eventual propuesta sería incluida en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento capitalino, debido a que el servicio de agua potable de MIAA es prestado de manera mixta.

“Cuando llegue la propuesta, lo observaremos. Pero debo decirles que en el Distrito XII, al cual represento, tenemos carencia en el servicio de agua, deben llevar pipas y mejor debemos estudiar cómo apoyar a estas personas”, adicionó la representante priiista.