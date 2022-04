Rechazo de reforma fue “un acto de traición a México”: AMLO

Redacción

Ciudad de México.- El rechazo a la reforma eléctrica fue un “acto de traición” por parte de los legisladores que votaron en contra, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa, el mandatario indicó que los diputados se convirtieron “en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrear, a robar y estos diputados respaldaron a los saqueadores”, en lugar de defender los intereses del pueblo.

También manifestó su descontento con la participación de representantes como el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien señaló posibles castigos a México ante tribunales internacionales por incumplir con lo establecido en el T-MEC.

“Cosa que es absolutamente falsa, este señor piensa así porque cuando se estaba negociando el tratado, ese señor con el anterior secretario de Hacienda, Videgaray, ya habían entregado el petróleo, todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá”, acusó.

En el mismo espacio llamó “paleros” a los representantes priístas, por cumplir la voluntad del Partido Acción Nacional.

Pese al resultado, el mandatario se dijo satisfecho por el ejercicio de discusión y consideró como “aleccionador”.

“Esto no termina todavía, esto apenas comienza, si nosotros hubiéramos hecho lo mismo hubiéramos contado con la mayoría. Lo segundo es que no hubiese de parte del gobierno intención de comprar a nadie, también es histórico, y dicen que no hay democracia”, sostuvo.

Con información de El Financiero