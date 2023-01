Rechazó Congreso aplicación de Protocolo Alba para mujeres desaparecidas en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Imperativo que la entidad cuente con el protocolo Alba para búsqueda de mujeres desaparecidas, subrayó la diputada Sanjuana Martínez Meléndez, presidenta de la comisión de Equidad de Género, quien reveló que la iniciativa habría sido rechazada por el área legislativa de Justicia.

“Urge que se aplique el Protocolo Alba, porque en varios estados del país ya está y aquí no. En la comisión de Equidad lo aprobamos, pero en la comisión de Justicia, no, cuando ya teníamos comentarios positivos de varias organizaciones, inclusive de la Fiscalía. Pero ahora la herramienta no la pueden aplicar porque no está en ley”, declaró la representante del PRD.

– ¿Hace cuánto lo votaron en contra?

– Me acaba de llegar la notificación el 20 de enero, pero esta decisión la tomaron desde noviembre y apenas me informaron.

El denominado Protocolo Alba es definido como un mecanismo de coordinación entre los tres niveles de gobierno para reaccionar a las denuncias por mujeres y niñas desaparecidas.

Martínez Meléndez adelantó que se buscará una reunión con integrantes de la comisión de Justicia, que encabeza el panista Francisco Sánchez, a fin de analizar las razones de porqué se votó en contra y organizar una sesión de comisiones unidas.

“Son temas necesarios, porque la búsqueda de una niña o una mujer desaparecida se tiene que dar. No decir nada más que se fue con el novio y al no contar con el Protocolo Alba, no lo pueden realizar”, lamentó la perredista.