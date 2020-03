Rechazan la renuncia del encargado de Sembrando Vida

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la renuncia de Javier May Rodríguez, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar y coordinador de Sembrando Vida, uno de los principales programas sociales de la presente administración.

El mandatario federal reconoció que la inconformidad de May Rodríguez se debió al decreto en el que se le quitaban atribuciones de operación del programa, lo que ocasionó que este lunes presentara su renuncia al argumentar que la secretaria del Bienestar, Luisa María Albores, “ha abrogado unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa, (y) no existen condiciones para seguir al frente de la coordinación”.

La secretaria Luisa María Albores publicó el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación el decreto “por el que se abroga el diverso por el que se delega en el servidor público de la Secretaría de Bienestar”, en el que se le quitaban a May Rodríguez las facultades requeridas para operar el programa “Sembrando Vida”.

Al respecto, López Obrador aseguró, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que el decreto que firmó la secretaria de Bienestar, Luisa María Albores, no fue aprobado por él, por lo cual adelantó que será revertido.

“Ese decreto no fue consultado, no se me presentó, se va a regresar”, adelantó, por lo que quedaría sin efectos la abrogación de las facultades de Javier May Rodríguez.

En ese sentido, el presidente reconoció que la renuncia de May Rodríguez respondió a diferencias al interior del gabinete.

Con información de Expansión