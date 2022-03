Rechazan estudiantes eliminación de escuelas de tiempo completo 

Redacción

Aguascalientes, Ags. La Federación de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), expresó su rechazo a la determinación del gobierno federal de desaparecer a las escuelas de tiempo completo.

En rueda de prensa, a dirigente en la entidad de esta agrupación Ana Karen López fustigó que con el cierre de este programa se afectan a más de 3 millones de estudiantes en todo el país, dejando a madres y padres de familias a la deriva.

Más adelante calificó de insensible e irracional al gobierno de la cuarta transformación que no tiene interés en el tema educativo.

“Es un retroceso para el país, parece que no hay interés en mejorar la calidad educativa, entonces no estamos de acuerdo con la desaparición de este programa”, resaltó.

Al final de la charla lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no vea por el sector educativos, estando más distraído en temas como su revocación de mandato que no ha prendido entre la población.