Rechazan especialistas trabajar en el IMSS e ISSSTE 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Por no tener las condiciones necesarias para laborar, falta de equipo o insumos, médicos especialistas rechazan laborar en instituciones como el IMSS e ISSSTE.

En conferencia de prensa la presidenta del Colegio de Médicos Cirujano en Aguascalientes expuso que los especialistas se están yendo por cuenta montando sus consultorios o a los nosocomios privados.

“Las instituciones públicas ya no son atractivas para los médicos, a lo mejor nos quedamos cinco o siete años por la cuestión de la seguridad social, pero a la primera oportunidad se migra”.

Los bajos salarios y los horarios extenuantes también son un factor que influye en que los especialistas se vayan a lo privado.

“Se busca también la parte económica, porque en el sector público se le invierten hasta 8 horas donde no tienen el abasto necesario de insumos para realizar algún tratamiento o cirugía, entonces en menos tiempo sacan ese recurso en lo privado, además de que hay más oportunidades para desenvolverse.