Rechazan en la UAA mercado negro de vapeadores

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras señalamientos de un mercado negro con la venta de vapeadores al interior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), la rectora de Sandra Yesenia Pinzón rechazó que se esté dando este fenómeno.

-¿Pero ustedes tienen conocimiento de que se este dando este problema?

-De manera formal no, porque no hay ninguna denuncia, déjame decirte que tenemos los K9 y casi 180 vigilantes en el campus de la universidad y no se ha tenido nada.

Sin embargo, expuso en declaraciones a medios en las instalaciones de la UAA que intensificarán operativos para estar al pendiente de que los jóvenes recurran a estas prácticas.

Recordó que la máxima casa de estudios es libre de humo, por lo que todos se deberán de ceñir al reglamento.

“Les pedimos que cualquier situación la reporten para actuar en consecuencia”.

Las sanciones a las que podrían hacerse acreedores alumnos que incurran en malas prácticas van desde suspensiones, expulsiones y hasta procesos legales si fuera necesario.