Rechaza Sánchez control del PRD en control de nómina del ICA 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Iván Sánchez Nájera, dirigente estatal del PRD, rechazó señalamientos en torno a un control de la nómina en el Instituto Cultural y hasta presunta afiliación a personal de la Universidad de las Artes, como se denunció en días pasados.

“Escuché un comentario particular al respeto y creo que es inadecuado. De mi parte yo no he sabido de nadie que busque un posicionamiento de ese tipo o de algún otro. La manifestación es muy válida y tiene que ver con una situación laboral. Creo que habrá diálogo que traiga beneficios para el personal”, expuso en conferencia de medios.

El martes último, personal de la Universidad de las Artes se manifestó en la sede del ICA y quienes lanzaron acusaciones en contra del PRD, manifestando privilegios a favor de militantes del Sol Azteca y sobre todo de tener acomodados a militantes totalmente descapacitados para encabezar jefaturas y departamentos de la institución cultural.

Esas declaraciones fueron apoyadas por el mismo diputado perredista Cuauhtémoc Escobedo, quien admitió en entrevista que su partido cayó en el “amiguismo”. Mientras que el también legislador del PRD Emanuelle Sánchez dijo que Escobedo a su vez había generado recomendaciones para casas de cultura en municipios.

Al respecto, Sánchez Nájera destacó que se lograron acuerdos con los representantes de su partido en el Poder Legislativo para evitar futuras desavenencias en sus comentarios.

“He hablado con los tres diputados. Se ha dado una serie de declaraciones, yo diría desafortunadas. Entiendo que el mismo Temo (Escobedo) ya dijo que no hablará más sobre el tema. Se les ha invitado a ver que si hay diferencias o dudas, las podamos revisar. Privilegiar los puntos que nos unen porque tenemos mucho que hacer por Aguascalientes”, comentó el perredista.

– ¿Entonces a Temo le jalaron las orejas?

– No, Temo es un buen compañero. Siempre hemos tenido muy buena oportunidad para el diálogo.

El ICA es un organismo público descentralizado y es encabezado por Alejandro Vázquez, ex candidato del PRD a la alcaldía en 2016.