Rechaza PRD propuesta para aumentar impuestos a municipios de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En contra de la propuesta para aumentar impuestos que puedan afectar las finanzas de los once ayuntamientos, manifestó Emmanuel Sánchez Nájera, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del Estado.

“Los municipios suelen tener finanzas muy acotadas, sus presupuestos han sido angustiados y desde que entró este gobierno federal aún más, pues parece que tienen la idea de desaparecer los municipios. En ese tenor, su presupuesto se ha visto disminuido. Cualquier peso que le impactes en la nómina o en el gasto corriente, claro que les pega”, apuntó en entrevista.

Para el paquete económico del siguiente año, el gobierno estatal contempla incrementar en un 2.5 por ciento el Impuesto sobre la Nómina que se aplicaría tanto al sector privado como el público. Por lo pronto, el legislador advirtió la situación adversa que esto generaría en las alcaldías.

“Entender que la vocación de un municipio no es hacer lucro y en ese sentido no deberían de cargar con este impuesto. Entiendo que no se le puede cobrar a unos sí y otros no, pero se debe encontrar un mecanismo en donde los municipios se vean fortalecidos para que se lo regresen de alguna manera”, reiteró.

Sánchez Nájera abundó que se esperará una postura final del grupo mayoritario del Partido Acción Nacional, explicando que ellos ya han tenido acercamientos con las cámaras de comercio locales; postura en la que el perredista se dijo de acuerdo.

“El gobierno en turno está en coalición con nosotros y nosotros con ellos. No es un impuesto nuevo, sólo es regresar a como se venía manejando antes y esperaríamos la solidaridad de los empresarios”, agregó el legislador del Sol Azteca.

El Congreso del Estado tiene hasta el último día del año para avalar la propuesta del paquete económico.