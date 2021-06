Rechaza PRD cualquier posibilidad de alianza con el PRI para 2022

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Aguascalientes Iván Sánchez Nájera negó la posibilidad de aliarse con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones a gobernador del año entrante en Aguascalientes.

Añadió que aunque aún no hay definiciones en torno a si se repetirá la alianza con el Partido Acción Nacional o incluso la posibilidad de ir solos, en el caso del tricolor ni siquiera se contempla

-¿Se ha manejado de una alianza entre los tres partidos PRI, PAN y PRD podría darse?

-El tema de las alianzas tendría que verse primero en el consejo estatal del partido y después se necesitaría de una aprobación de la dirigencia nacional, sin embargo en el caso del PRI es un asunto que en lo personal no me agrada, remarcó.

Para concluir, el dirigente estatal del sol azteca puntualizó que en lo local no está un escenario como a nivel nacional ocurrió en las pasadas elecciones que justifique una alianza entre estas fuerzas políticas.