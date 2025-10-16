Rechaza PAN incremento del IEPS en bebidas azucaradas propuesto por Morena

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El diputado panista Paulo Martínez se pronunció en contra del aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas azucaradas, impulsado por el grupo parlamentario de Morena en la cámara de legisladores federales que propone elevar la tasa actual del 1.65 al 3.08 pesos por litro, es decir, un incremento del 87%.

De acuerdo con Martínez, esta medida tendría un impacto directo en el bolsillo de las familias mexicanas, ya que un sobre de bebida en polvo que hoy cuesta 7 pesos pasaría a costar alrededor de 13, mientras que una botella familiar de refresco aumentaría en tres pesos más.

El legislador calificó esta propuesta como un “impuesto disfrazado de saludable”, al señalar que, pese a los argumentos oficiales, los recursos recaudados no se destinan a medicinas, hospitales o programas de prevención en salud.

“En los últimos 10 años, el IEPS no ha reducido los índices de obesidad ni de diabetes; lo único que ha hecho es afectar la economía de las familias”, subrayó.

Martínez aseguró que desde Acción Nacional mantendrán una postura firme en contra de este incremento: “Decimos no al aumento del IEPS y sí a cuidar la salud sin castigar a la gente”.

Además, llamó al gobierno federal a implementar políticas públicas integrales que promuevan la educación alimentaria y el acceso a productos saludables, en lugar de seguir gravando el consumo de los hogares.