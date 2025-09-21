Rechaza Morena propuesta del PAN para reformar Instituto de la Mujer

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Inviable eliminar el Instituto Aguascalentense de la Mujer como está proponiendo el PAN ante el Congreso y dar paso a instancias que incluyan atención a varones, subrayó la diputada por Morena Yaszú Muñoz Márquez, presidenta de la comisión legislativa de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género.

“Estoy totalmente en contra, eso no puede ser. El Instituto de la Mujer fue creado para las mujeres, en beneficio de las mujeres, debido a la gran necesidad que existe para la población de toda la violencia que se sigue cometiendo”, expuso la también coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado.

En días pasados, la legisladora del PAN Laura Ponce anunció una propuesta para cambiar el perfil de los institutos de la mujer, tanto del estado como de los municipios, y que pasen a ser denominados Instituto para la Igualdad entre las Personas.

Sobre la posibilidad de que la bancada de Morena vote en contra de que esa propuesta sea llevada ante el pleno, Muñoz Márquez afirmó que habría oposición en otras fuerzas políticas del Congreso; incluyendo del mismo Partido Acción Nacional.

“Con todo respeto para la diputada (Ponce), no estoy de acuerdo. En la bancada somos siete, pero estoy segura de que también dentro del grupo mayoritario hay compañeros que no están a favor de esas modificaciones y por eso no creo que suceda”, manifestó.