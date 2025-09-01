Rechaza ministro Hugo Aguilar que sean la ‘Corte del acordeón’

Redacción

Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó los señalamientos que califican al Máximo Tribunal como la “Corte del acordeón” y aseguró que la transición en el órgano judicial se ha realizado de manera ordenada.

En entrevista en las inmediaciones de Palacio Nacional, donde asistirá al Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum acompañado de los ocho ministros del nuevo Pleno, Aguilar aseguró que las críticas hacia la Corte han sido aclaradas y carecen de fundamento.

“Han estado haciendo estas críticas, pero hemos hecho las aclaraciones pertinentes y todas las razones por las cuales no aplica tal calificativo. Obtuve un gran número de votos de la ciudadanía y del pueblo que hoy estará presente para acompañarnos en la toma de posición sobre la relación con los otros poderes de respeto”, señaló.

Sobre la evaluación del primer año de la Mandataria, dijo que la Corte emitirá un pronunciamiento institucional únicamente después de escuchar el informe completo. “Estamos ahorita en los preparativos para la instalación de la Corte. Las cifras van bien, según advierto. Pero escucharemos el informe de la presidenta y después emitiremos alguna opinión”, comentó.

Aguilar destacó que la nueva etapa del Poder Judicial busca transmitir confianza a la sociedad. “Que estén confiados, que tengan la certeza plena de que vamos a construir un nuevo sistema de justicia. Hoy ya arrancamos, hoy vamos a poner la primera piedra y vienen tiempos mejores para el pueblo de México y el ámbito de la justicia”, afirmó.

Más temprano, durante la consagración de los bastones de mando en Cuicuilco, el futuro presidente de la Corte subrayó que los nuevos ministros no se guiarán por el poder ni el dinero, sino por el servicio al pueblo, en un mensaje dirigido a fortalecer la credibilidad del sistema judicial.