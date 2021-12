Rechaza Jasso eventual inclusión de Martín del Campo en Morena. “No comparte los ideales de la 4T” 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las puertas de Morena están abiertas para quien traiga la pasión de la 4T, declaró el líder de la bancada guinda en el Congreso, Juan Luis Jasso Hernández, quien no obstante consideró que el senador panista Antonio Martín del Campo no reuniría el perfil en caso de buscar la candidatura a gobierno por ese instituto político.

“Toda persona que tenga intención de sumar al proyecto de la Cuarta Transformación y asumir el compromiso por la ciudadanía tiene la oportunidad de participar y la lista de aspirantes pudiera crecer, pero me gustaría que lo hiciera con personas con compromiso real y no sólo que busquen un lugar para contender”, puntualizó.

– ¿El senador Toño reúne estos requisitos?

– Considero que es una buena persona, pero la lucha de izquierda es diferente a sus ideales.

Martín del Campo se encuentra buscando la candidatura al gobierno del siguiente año bajo las siglas del PAN. Pero ha entrado en abierta controversia con su instituto político debido a la definición del método de elección. Por lo cual se especula que pudiera buscar contender por otros colores.

El líder de la bancada de Morena en el Congreso aceptó que si Martín del Campo llega a renunciar al PAN y se integra al proceso interno del partido, deberá someterse al mismo proceso de encuestas.

“Yo apoyaré a quien sea el candidato del movimiento, pero insisto que no me gustaría que le abrieran la puerta a quien sólo busca la oportunidad de jugar”, remarcó.

– ¿Sería el mismo caso del ex dirigente estatal del PAN Jorge López y la senadora ahora ex panista Martha Márquez?

– Es a lo que me refiero. Morena no es un mercado, es un movimiento que nos ha llevado años de lucha y nadie puede llegar porque en otro lugar no le abrieron la puerta.