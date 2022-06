Rechaza González cerrazón del PAN hacia demandas de la comunidad LGTTBI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- A nombre de la bancada del PAN en el Congreso, el diputado Jaime González de León rechazó que prevalezca un boicot en contra de las demandas de la comunidad LGTTBI tal y como manifestaron sus activistas.

“Respetamos todas las expresiones. Pero recordar que cada iniciativa tiene un proceso legislativo y luego depende de cada grupo parlamentario para que tenga su curso. No creo que sea un tema discriminatorio, en la representación del Congreso somos los 27 integrantes”, comentó en entrevista.

La mañana de éste miércoles, un grupo de integrantes de la diversidad sexual clausuraron de manera simbólica el Palacio Legislativo, acusando a la bancada mayoritaria del PAN en torno a una negativa para avalar exigencias como el matrimonio igualitario.

González de León admitió que el Partido Acción Nacional es conservador y que sus representantes se enfocarán hacia ese perfil ideológico sobre las demandas de la comunidad.

“El tema no se ha platicado todavía entre los compañeros del grupo parlamentario y esperaremos las líneas que nos marca el partido”.

– ¿No ha habido suficiente cabildeo cuando es un tema de anteriores legislaturas y ya hay una sentencia de la Suprema Corte? – Es parte del proceso y esperamos que en los próximos períodos puedan avanzar estas iniciativas.

El diputado panista dijo que, en lo personal ha presentado varias iniciativas, las cuales permanecen en la congeladora, “y no por eso voy a decir que estoy siendo discriminado”, ahondó.