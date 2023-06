Rechaza Frente Nacional por la Familia desorden en Marchas del Orgullo LGTBQ+

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Frente Nacional de la Familia, rechazó marcha anual del Orgullo LGTBQ+ que se realizará el próximo 17 de junio.

Jaime Castro Chávez, coordinador del organismo, mencionó que no están en contra de la manifestación pacífica, sino de los “shows” y desorden que generan estos grupos.

Refirió de una manipulación de las personas para acudir a este tipo de actividades que deben de realizarse con respeto.

Advirtió que como ocurrió con la pasada manifestación de mujeres el 8 de marzo estarán atentos a esta movilización del orgullo LGTBQ+

“No podemos decir que no lo hagan, simplemente decimos que no hay que unirnos más personas a una situación que está destrozando a nuestra familias”.

Rechazó que este tipo de ideologías este metiéndose hasta la cocina exhibiendo casos de algunas secundarias.

“No discutimos libertad de manifestarse de las personas, pero si creemos que hay que tener mucho cuidado con las formas en las que se instrumentalizan estas marchas porque luego estas marchas pueden ser utilizadas por grupos de activistas para justificar su agenda particular”, resaltó.