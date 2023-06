Rechaza Finanzas eventual plaqueo de bicicletas en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Alfredo Cervantes García, titular estatal de la Secretaría de Finanzas, descartó de momento cualquier posibilidad de que pueda aplicarse un plaqueo para unidades de traslado no motorizadas, como el caso de bicicletas que circulen por territorio local.

“Ahorita no me han reportado nada de esto. No me han dicho nada ni por parte de la Secretaría de Seguridad, ni tampoco por parte de la dirección de Tránsito. En motocicletas sí hay plaqueo, pero para bicicletas, no”, apuntó el funcionario.

Por lo pronto, Cervantes García aseguró que se mantiene la apertura para la renovación de placas en vehículos automotores, tanto para autos particulares como en el caso de las motos que se llevan a cabo en la dependencia.

“Se requiere presentar la factura del vehículo, así como el comprobante domiciliario y una identificación personal, además de acudir a las oficinas de Secretaría de Finanzas”, reiteró.

El funcionario destacó también el movimiento para efectuar el plaqueo destinado para las motocicletas.