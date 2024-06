 Rechaza Emilio Azcárraga imposición de jugadores en la Selección

Redacción

Ciudad de México.– El mandamás del América, Emilio Azcárraga, dice que ninguno de los dueños de equipos imponen jugadores a la Selección Mexicana.

“Yo no conozco a ningún dueño que haya sometido a ningún director técnico de la selección a que lleve a ningún jugador, ninguno y nunca me ha pasado. Todo el mundo habla y dice, y yo no conozco. Creo que hubo directores técnicos que han llevado erróneamente a jugadores, pero no veo que hayan sido impulsados por el dueño.



“Creo que es la salida fácil para no asumir tu responsabilidad, decir, ‘yo tuve presión’, perdón, pero no te hagas güey, asume tu responsabilidad, es la tuya, y si no quítate, porque si le vas a aventar la bronca a alguien más, quítate, no mereces estar aquí. Porque como yo lo digo, Santiago Baños está para hacer el equipo, André Jardine para dirigirlo y los jugadores para la cancha, si alguien le va a echar la culpa al planteamiento del técnico, que se vaya ese güey, no lo quiero ahí.



“Es fácil echarle la culpa al dueño o a los directivos. Yo creo que es muy importante que sí haya claridad en eso y que no se genere esa polémica que si ‘Chucho’ Martínez, que si Alejandro Irarragorri, que si Emilio Azcárraga, perdón, pero no es cierto”, dijo Azcárraga a Caliente TV.

El también presidente de Grupo Televisa indicó que él siempre busca ayudar a la Selección, pero no siempre está de acuerdo con las formas se manejan en los llamados o no convocatorias de los jugadores, como pasó con el delantero azulcrema, Henry Martín.



“Yo no tengo bronca con que lleven o no a mis jugadores, a mí lo que me molestó fue por ejemplo el caso de Henry, a mí me molestó la forma, que no la voy a contar, pero la forma con la cual le dicen que no va a ir no fue la correcta.



“El fondo ‘si yo prefiero llevar a A o B’ a mí ni me lo expliques, es tu chamba, tú eres el DT, tú eres el director deportivo. Tú y yo podemos pensar que pudo llevar a A o B, sí claro, pero es la responsabilidad de ‘Jimmy'”, declaró.



Azcárraga manifestó que para él sí sería un fracaso quedar eliminados en la fase de Grupos de la Copa América, aunque confía en que el equipo levantará.



“Se lo preguntas a la persona equivocada porque yo no pienso diferente en el América a la Selección, yo pienso igualito en el sentido en que evidentemente hay mucho análisis por ver, recuperar, aprender y utilizar abajo, pero yo creo que la Selección tiene que pasar a las instancias en las que yo creo que debe de estar y debería estar en la segunda fase de la Copa América, entonces para mí es un fracaso porque no voy a moverme de la bara que a mí me gusta tener en el equipo que me toca dirigir, a mí no me toca dirigir a la Selección.



“El no pasar a la siguiente fase en Qatar fue un desastre, no pasar en la siguiente fase de la Copa América, creo que debemos de pasar y creo que le ganaremos a Ecuador (…) Creo que México tiene para crecerse en la adversidad contra Ecuador”, declaró.



México es tercero del Grupo B con los mismos 3 puntos que los sudamericanos, pero peor diferencia de goles, por lo que por fuerza debe vencer en el juego del domingo para avanzar a Cuartos de Final.



El directivo explicó que está de acuerdo de mandar futbolistas a Europa.



“La calidad de los jugadores mexicanos está, coincido fielmente con lo que los jugadores mexicanos se deben ir a Europa, estoy 100 por ciento de acuerdo, o se vayan a otro futbol, hay que facilitarles ese tema, creo que hay trabajar mucho en fuerzas básicas, pero sí veo que hay final de la historia es como la Liguilla, no es la temporada que hagas, sino la Liguilla que haces, entonces hay un trabajo que hay que desarrollar a junio del 2026 para trabajar lo mejor posible con los jugadores que tenemos y los jóvenes que están para tener el mejor equipo competitivo que tengamos para poderle darle a la afición mexicana la selección que se merece para el Mundial que estamos trayendo”, sentenció.

Con información de El Diario de Juárez