Rechaza diócesis acaparamiento de fichas para vacunación de sacerdotes en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Rogelio Pedroza González, vocero de la diócesis de Aguascalientes, rechazó las versiones en torno a una lista de hasta 60 sacerdotes locales quienes supuestamente habían acaparado fichas para recibir la vacuna anticovid; aunque descartó precisar el número de ministros que ya fueron inmunizados.

“No tengo el número exacto, solo sé que no son los 60 que aparecieron por ahí en las noticias. Luego son noticias que se toman, pero a veces no se discierne o no se verifica y se da un número en general, cuando no es tanto”, estableció.

En conferencia de medios, Pedroza González aseveró que los integrantes del clero católico sí están dispuesto a recibir las dosis correspondientes, para lo cual resaltó que cumplirán con el proceso fijado de acuerdo a edades.

“Sí estamos buscando la vacunación, cada quien en su momento. Me he asomado al (Parque) Tres Centurias y ha sido muy interesante el proceso, donde vi a un compañero sacerdote. Creo que ha sido un servicio muy loable, aunque ha habido opiniones pesimistas, he visto que ha habido muchas atenciones de las personas que están trabajando ahí”, comentó.

A finales de marzo pasado, trascendió que el gobierno federal a través de la delegación de Bienestar presuntamente habría repartido 60 fichas sacerdotes de Aguascalientes, en la primera etapa de vacunación en el municipio capital.