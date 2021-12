Rechaza Arámbula opacidad y malos manejos 

Redacción

Jesús María, Ags.- Luego de que regidores de todos los partidos acusaron que el alcalde de esta demarcación, el panista Antonio Arámbula niega información además de que acomoda el presupuesto a su antojo, La Coordinación de Comunicación Social emitió un posicionamiento.

Aquí el texto íntegro:

“El Gobierno Municipal de Jesús María, lamenta profundamente la postura dada a conocer por parte de los integrantes del Cabildo y rechaza las declaraciones vertidas la mañana de este jueves 16 de diciembre en contra de la administración municipal, encabezada por el presidente municipal José Antonio Arámbula López, toda vez que no abonan a la gobernabilidad y en cambio, privilegian la desinformación y el desencuentro.

Cabe señalar que el Municipio de Jesús María ha ejercido de manera transparente, los recursos de la ciudadanía, tal y como lo respaldan instancias como el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), que avala la calidad de la información en materia presupuestaria; así como el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), que en la revisión del último trimestre otorgó una calificación de 100 por ciento en la información pública de oficio que incluye presupuestos, contratos y nóminas entre muchos otros giros; así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, que reconoció a Jesus María como el municipio con mayor cumplimiento en recomendaciones no vinculantes.

Por lo anterior el Gobierno Municipal de Jesús María hace un llamado a los integrantes del Cabildo al diálogo y la mesura, propiciando las coincidencias frente a las diferencias, así como a la unidad y al trabajo coordinado, en el que se anteponga el interés superior de los habitantes del municipio, al interés particular o personal, esperando que destaque siempre la visión de altura, de desarrollo y crecimiento de esta demarcación”.