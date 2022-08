Rechaza ACIUAA acusaciones contra la universidad

Redacción

Aguascalientesm Ags.- Luego de fijar su postura sobre las acusaciones en contra de la Máxima Casa de Estudios por parte del Colegio de Arquitectos, el presidente de la ACIUAA pidió presentar las pruebas y la denuncia ante las instancias correspondientes, de lo contrario, podría pensarse que detrás de los señalamientos hay intereses políticos, de cara al proceso electoral que vivirá la UAA.

El presidente de la Asociación de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (ACIUAA), Jorge Antonio Rangel Magdaleno, aseguró que este organismo rechaza tajantemente las acusaciones sobre cualquier mala práctica que pueda darse en la UAA “por supuesto que no avalamos lo que está fuera de la ley, sin embargo hasta el momento no tenemos conocimiento de alguna falta en este sentido” apuntó.

El dirigente sindical comentó que las auditorías a la institución son constantes y que se llevan a cabo tanto por parte de la federación como de organismos locales, y hasta el momento no han arrojado ninguna falta o irregularidad.

Frente a este panorama, Rangel Magdaleno invitó al Colegio de Arquitectos (que es de donde surgen los señalamientos de anormalidades en los procesos de licitación de obras), a presentar la denuncia y las pruebas ante las instancias correspondientes a fin de que se investigue, y en su caso, que se aplique la sanción que derive de encontrarse algún delito.

Agregó que espera que esta situación, no esté relacionada con la elección de rector que está próxima a realizarse, “ojalá que no sea por un tema político, porque como se sabe, este año es electoral en la UAA, toda vez que se eligen nuevos funcionarios desde el rector, decanos y directores generales y a inicios del año que entra, jefes de departamento; por lo que esperamos que esto no responda a ataques de otra índole” indicó.

Respecto a las versiones sobre la supuesta venta o embargo del predio colindante a la Posta Zootécnica para pagar una multa del IMSS, Jorge Antonio Rangel Magdaleno expuso que corresponde a un litigio que se tiene con el IMSS desde 2015, dijo que, como en todo crédito fiscal que está en juicio, se tiene que garantizar el pago del mismo, por lo que no se trata de que la Universidad vaya a vender o que se le embargue, por lo que, en cuanto termine el juicio y se dé una una sentencia, se resolverá el tema, además, las posibilidades son muy favorables para que la UAA gane el juicio.

“Por lo pronto, el terreno solamente está señalado como garantía de pago del crédito fiscal, en cuanto se termine el juicio y de acuerdo al punto de vista legal, sabemos que es muy probable que lo gane la UAA”, finalizó.