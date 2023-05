Receta de Harvard para alcanzar el éxito 

Redacción

México.- El éxito es la distancia entre nuestra realidad y nuestro objetivo, y puede significar muchas cosas diferentes en función de cada persona. Sin embargo, independientemente de su significado, investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron cuáles son los hábitos que tienen en común las personas exitosas y que podemos imitar para lograr el éxito.

Ser específicos con nuestros objetivos o metas

Si nuestro objetivo es por ejemplo dormir mejor cada noche, ser más específicos en su planteo o en las metas a concretar puede ser clave. Así por ejemplo en este caso, será más claro y preciso plantearnos estar en la cama todos los días a las 10 de la noche o no usar pantallas antes de dormir.

Establecer objetivos realistas y/o metas concretables es fundamental para avanzar en el proceso hacia el logro del éxito.

Establecer una rutina

Para sobrellevar los efectos negativos del ritmo de vida agitado que tenemos, suele ser fundamental establecer una rutina y organizarnos de manera tal de poder concretar actividades que nos ayuden a avanzar hacia el logro de nuestra meta.

Autoevaluar o registrar el proceso

Para saber cuánto nos queda por recorrer hacia el logro de nuestro objetivo, es fundamental regular el proceso y controlarlo, pudiendo para ello llevar un registro de los comportamientos que hemos mejorado o de los pequeños logros alcanzados en el camino hacia el éxito.

Por ejemplo, podemos llevar un registro de las materias aprobadas para concretar nuestro objetivo de graduarnos; o bien, podemos ir registrando los kilos de peso perdidos para avanzar de un cambio superior en el tiempo.

Ampliar nuestras perspectivas

No hay una única solución para resolver un problema, por eso los expertos de Harvard sugieren no enfocarnos en una única perspectiva, mirada o punto de vista, sino más bien, entrenar nuestro cerebro para poder mirar más allá y cambiar de estrategia si no funciona, de manera tal de avanzar a paso firme hacia nuestro objetivo o el éxito.

Si logramos ampliar nuestra perspectiva o nuestros puntos de vista, lograremos tomar decisiones más acertadas y encontrar soluciones más rápidamente ante diferentes conflictos.

Dedicar tiempo al aire libre

Dedicar tiempo a estar al aire libre es un hábito que no sólo puede estimular la práctica de actividad física y desestresarnos sino también, incrementar la actividad mental y beneficiar la salud emocional; ayudando entre otras cosas a ser más resolutivos y acertados en diferentes ámbitos de la vida.

Ser optimista

Cuando establecemos un objetivo, pensar en forma positiva acerca de las probabilidades de lograrlo resulta fundamental para su alcance.

Esto también ayudará a mantenernos motivados y a no subestimarnos en el proceso de lograr nuestros objetivos, lo cual por lo general requiere tiempo planificación, esfuerzo y persistencia, por lo tanto ser optimista resulta fundamental.

Intentar mejorar en lugar de ser bueno

Compararnos con los demás o intentar ser bueno y probarnos a nosotros mismos todo el tiempo, puede ser un grave error que obstaculiza el logro de nuestro éxito.

Por el contrario intentar mejorar, adquirir nuevas habilidades e inspirarnos en otras personas exitosas sin compararnos puede ser fundamental para verdaderamente alcanzar nuestros objetivos y ser exitosos.

Desarrollar autocontrol y entrenar la fuerza de voluntad

La fuerza de voluntad tiene un límite pero entrenar la misma para hacer cosas que no siempre tenemos ganas, es fundamental i queremos ser exitosos.

Así podemos desarrollar el autocontrol y entrenar nuestra fuerza de voluntad planteándonos por ejemplo desafíos que requieran de nuestro esfuerzo para hacer algo que preferiríamos no hacer, como por ejemplo, levantarnos cada día más temprano o bien, salir a entrenar a diario aunque no tengamos deseos.

Leer con regularidad

El hábito de la lectura es un excelente estrategia para ejercitar nuestro cerebro y ampliar nuestras perspectivas, encontrando muchas veces inspiración en personas exitosas para enfrentar nuestro propio proceso.

Por eso, leer con regularidad es recomendado por los expertos no sólo para beneficiar la salud mental y emocional sino también, para lograr el éxito en diferentes ámbitos de la vida.

Estos son nueve hábitos que nos ayudaran a ser exitosos según los expertos de Harvard.

*Información de Vitónica.