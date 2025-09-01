‘Rebota’ carencia de medicamentos en Jesús María, Aguascalientes

Raúl Muñoz
Jesús María, Ags.- Ante la carencia de medicamentos en el sector salud, los derechohabientes recurren a solicitar apoyo a los municipios, reconoció el alcalde, César Medina.
“Prácticamente yo creo que el 70% de las personas que vienen a pedirnos apoyos al área de gestión social son mayormente para temas de medicamentos. Entonces sí lo empezamos a percibir, se empieza a notar y pues evidentemente nosotros apoyamos con lo que podemos”, explicó.
Medina señaló que el municipio se ha visto limitado para responder a la creciente demanda, sobre todo en el caso de fármacos de alto costo o de uso recurrente.
“Sin embargo, algunos medicamentos son costosos y algunos también son recurrentes. Nuestras reglas de operación, es que si a una persona le apoyamos, no podemos volverle a apoyar dentro de 6 meses”, dijo.
El alcalde detalló que se han presentado casos de familias que enfrentan gastos constantes para el suministro de medicinas, lo que los coloca en una situación desesperada.
“Tengo algunos casos donde la gente se acerca un tanto desesperada porque tienen que estar suministrando medicamento mensual, bimestral, algunos un poco con mayor frecuencia. Ahí se nos limita ya un poquito el poder apoyar”, reconoció.
Pese a las restricciones presupuestales, aseguró que su administración ha optado por dar prioridad a las solicitudes relacionadas con salud y situaciones de emergencia.