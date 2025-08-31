Rebasado IMSS por demanda de derechohabientes; trabajadores rechazan eliminar subrogación 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No hay avances por ningún lado en la atención que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quien continúa rebasado por la demanda de servicios de los derechohabientes, reprochó el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Alfredo González González.

“Esperamos que cumplan y que en breve pudiéramos tener el hospital de trauma que han comprometido, pero el principal que sería el hospital de zona 4 o de especialidades tardaría dos años o más y mientras tanto se sigue generando empleo y registrando derechohabientes, provocando que se rebase la demanda de las clínicas y hospitales que hay”.

En entrevista colectiva, el cetemista reclamó que no haya un crecimiento a la par de la infraestructura con empleo en el estado y más que este aumentará con ampliación de Nissan.

-¿Está rebasado y quieren quitar la subrogación de renales todavía?

-Bueno, en eso estamos trabajando entre los integrantes del Consejo de Administración, porque cualquier subrogación en este momento que quiten agrava el tema del Seguro Social, si ya de por si están controlando y restringiendo la atención, pues quitando la subrogación se tendría una mayor carga de trabajo.

Ante la representación nacional se ha pedido atención al tema de la subrogación solicitando que no se elimine y que por el contrario se le destinen más recursos para compensar la no atención por la falta de capacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social.