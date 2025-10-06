Rebasado hospital del ISSSTE Aguascalientes en atención: SNTE

Gilberto Valadez

Aguascalientes. Ags. – Imperativo contar con un nuevo nosocomio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que ofrezca servicio en nuestro estado, demandó la dirigente sindical del magisterio Adriana Ochoa Díaz, luego que el actual ha quedado superado por la demanda.

“Recordemos que es insuficiente el hospital del ISSSTE en esta ciudad y por eso estamos pidiendo otro nuevo hospital en Aguascalientes. Ha mejorado la atención, pero no es suficiente debido a que el hospital está rebasado por el número de derechohabientes”, resaltó .

En ese sentido, la secretaria general de la Sección Uno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hizo hincapié en el anuncio de la presidencia de la República que durante la gira de septiembre de la mandataria Claudia Sheinbaum confirmó la eventual apertura para un hospital local.

“Siempre estaremos pugnando por la atención de calidad tanto en la delegación del ISSSTE así como en el hospital, debido a que es algo fundamental para nuestros agremiados”, reiteró Ochoa Díaz.

La dirigente local del SNTE recordó que ya emitió la solicitud para que se etiquete el presupuesto correspondiente y se concrete la construcción del hospital.