Rebajan analistas calificación de Apple tras debut del iPhone 17

Redacción

Apple enfrentó este jueves un nuevo revés en Wall Street, luego de que dos firmas recortaran la calificación de sus acciones, reflejo del escepticismo que ha generado el lanzamiento del iPhone 17 y la ausencia de avances en inteligencia artificial.

Con los ajustes, el consenso de recomendaciones sobre el fabricante del iPhone cayó a 3.9 sobre 5, su nivel más bajo desde inicios de 2020, de acuerdo con datos de Bloomberg. Actualmente, solo 55 por ciento de los analistas aconseja comprar los títulos, un porcentaje muy por debajo del de otras tecnológicas como Nvidia, Microsoft y Amazon, cuyos índices superan el 90 por ciento.

DA Davidson pasó su recomendación de “compra” a “neutral”, al considerar que los anuncios de esta semana no despejaron dudas sobre la posición de Apple frente al desarrollo de la IA. “Nos ha quedado claro que es probable que ninguna de esas oportunidades se materialice en el corto plazo”, apuntó el analista Gil Luria, quien describió el iPhone 17 como un dispositivo “sin inspiración”.

A esta visión se sumó Phillip Securities, que redujo su calificación a “neutral”. La analista Helena Wang señaló que, pese al repunte de más de 30 por ciento en el valor de las acciones desde abril, la compañía sigue careciendo de innovaciones relevantes en IA que compensen la debilidad de sus productos y la presión del mercado chino.

El debut del iPhone 17, más delgado pero sin cambios sustanciales, decepcionó a los especialistas que esperaban un impulso al ciclo de actualizaciones. “Hasta que puedan redefinir sus productos actuales o desarrollar otros nuevos y atractivos, creemos que el crecimiento seguirá limitado bajo el statu quo”, agregó Luria.

En los mercados, los títulos de Apple cerraron con un alza de 0.6 por ciento el jueves, aunque aún arrastran una pérdida de 9 por ciento en lo que va de 2025. En contraste, el índice Nasdaq 100 acumula una ganancia de 14 por ciento en el mismo periodo.