Reanudarán búsqueda de personas desaparecidas en Tres Centurias

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Violeta Sabás de León, informó que se está planeando reanudar las labores de búsqueda en el predio de Tres Centurias. En octubre de 2020, se realizaron labores en una fosa ubicada en este lugar después de que el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA) recibiera una denuncia anónima informando que ese espacio era utilizado como una fosa.

La titular de la comisión indicó que se va a reanudar la búsqueda en este predio, y primero deberán establecer un plan de trabajo amplio.

“Yo espero que en dos meses más estemos en condiciones de regresar a Tres Centurias ya con el georadar, con drones, y con material más especializado para buscar incluso en placas de cemento que tienen muchísimos años”, informó Sabás de León.

Mencionó que la Comisión Nacional de Búsqueda está interesada en participar, involucrando a su personal y un mayor equipo. También se convocaría a la Fiscalía General del Estado y a la Guardia Nacional.

“Recuerdo que la última vez que se buscó ahí fue en 2020. Yo entré el año pasado y he tenido que reconstruir la historia, pues cuando llegué no encontré información suficiente. De ahí que los procedimientos no han sido tan rápidos como se quisiera”, finalizó la titular de la comisión.