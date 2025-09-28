Reanudan rodaje de Spider-Man 4

16 C
Aguascalientes
29 septiembre, 2025
Tendencias

Londres.-  El rodaje de la cuarta película de Hombre Araña en el universo cinematográfico de Marvel se reanudaron, luego que la semana anterior su estrella Tom Holland sufrió un accidente en plena filmación.

Holland, de 29 años,  tuvo un accidente al hacer una acrobacia en el rodaje, ocasionando que este fuese suspendido.

Pero, de acuerdo al diario The Independent, este domingo en el área entre Fanum House, de esta ciudad, fue transformada en escenarios de Nueva York y donde un Hombre Araña (no está claro si era Holland o un doble de riesgo) llamaba a la policía y era arrastrado por un camión del ejército.

Tom Holland, por su parte, envió un mensaje a sus seguidores de Instagram:  “Lamento haber tenido que irme temprano, pero me estoy sintiendo mejor y mejorando”.

Spider-Man: Brand New Day será dirigida por Destin Daniel Cretton y se espera su estreno para julio del siguiente año.

Con información de La Jornada.