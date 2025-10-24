Realizan UAA y Club Rotaract donación a afectados en Veracruz

Redacción

Aguascalientes, Ags.- UAA, Club Rotaract Esencia de Aguascalientes y sociedad civil consolidan apoyo para Veracruz; envían ayuda humanitaria a zonas damnificadas

Como parte de un esfuerzo conjunto entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Club Rotaract Esencia de Aguascalientes, empresas locales y la sociedad civil, se llevó a cabo la campaña de donación “¡Veracruz nos necesita!”, con el objetivo de canalizar apoyo a las familias afectadas por las recientes contingencias en este estado.

Atendiendo este llamado y fiel al compromiso social y humanitario, la UAA habilitó un centro de acopio en el logo monumental de Ciudad Universitaria, donde la población hidrocálida respondió con gran generosidad. Gracias a esta colaboración, se lograron reunir más de cuatro toneladas de artículos de primera necesidad y de primeros auxilios, que fueron enviados de inmediato hacia las zonas más afectadas para su distribución por parte del Club Rotaract entre las comunidades damnificadas.

Durante el banderazo de salida del envío, autoridades universitarias, agradecieron la participación de la ciudadanía y de las instituciones que se sumaron a esta causa, subrayando que la solidaridad es un valor distintivo del pueblo mexicano y que la UAA continuará promoviendo acciones que fortalezcan la empatía y el compromiso social frente a las inclemencias de la naturaleza.