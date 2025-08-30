Realizan taller de farmacia viviente en JM

Redacción

Jesús María, Ags.-En el marco del programa “Enchúlame la cuadra” en el municipio de Jesús María, se llevó a cabo el Taller de Farmacia Viviente que tiene como objetivo rescatar y fortalecer los saberes tradicionales sobre el uso de plantas medicinales, promoviendo el regreso a remedios naturales para el cuidado de la salud.

En el taller se aborda el uso de infusiones como la manzanilla o el romero, conocidos por aliviar malestares comunes o prevenir la caída del cabello, entre otros beneficios de las plantas. Los participantes reciben como reconocimiento una plantita o un arbolito, como símbolo de vida y cuidado natural, promoviendo de esta manera la reforestación.