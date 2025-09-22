Realizan taller de elaboración de Bioinsumos

Redacción

El Llano, Ags.- En la Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), “Los Frijoleros”, ubicada en la comunidad de Palo Alto, municipio de El Llano, se llevó a cabo el Taller de Elaboración de Bioinsumos, organizado en coordinación con la Secretaría de Agricultura y la Coordinación de la Estrategia de Acompañamiento Técnico, informó el representante Federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado de Aguascalientes, Kristian Vera.

Las y los productores locales fortalecieron sus conocimientos y aprendieron prácticas sostenibles que impulsan la productividad agrícola y el cuidado del medio ambiente.

Con el liderazgo de la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el apoyo del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Julio Berdegué Sacristán, seguimos trabajando por un campo más fuerte y organizado.