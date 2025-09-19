25.6 C
Aguascalientes
19 septiembre, 2025
Tendencias

Realizan sesión del Consejo de Seguimiento de la Agenda 2030 en Calvillo

Redacción

Calvillo, Ags.- El Ayuntamiento realizó la segunda sesión ordinaria del Consejo de Seguimiento e Implementación de la Agenda 2030, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el desarrollo sostenible y la construcción de un futuro más próspero para todas y todos.

Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, invitó a los integrantes del Consejo a seguir sumando esfuerzos para impulsar proyectos que promuevan el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Brandon Luévano Núñez, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional y la participación de la sociedad para dar cumplimiento a la Agenda 2030 en el ámbito local.

Asimismo, Raymundo Rodríguez, director de Planeación, presentó el Plan de Trabajo del Informe Local Voluntario 2025, herramienta que permitirá dar seguimiento y evaluar los avances del municipio en cada uno de los objetivos propuestos.