Realizan presentación editorial de “450 Años de Construir Ciudad”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal, Leo Montañez, encabezó la presentación editorial del Primer Capítulo Aguascalientes, 450 Años de Construir Ciudad, del libro IMPLAN: 25 Años de Planeación en Aguascalientes, conmemorativa al Aniversario de la Fundación de la Ciudad.

Este primer capítulo habla sobre la historia y evolución de la planeación urbana en la ciudad de Aguascalientes, así como de los instrumentos base y desarrollados a través del tiempo, desde los primeros años de la formación de la ciudad, desde su fundación como villa española en 1575 hasta los primeros años del siglo XX.

La directora general del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación (IMPLAN), Austria Gabriela Dávila de la Llave, mencionó que el libro compila los eventos que impulsaron la formación de la ciudad y transformación de lo que hoy es Aguascalientes, el cual fomentará en la ciudadanía el interés por conocer más de Aguascalientes y reafirmar su identidad.

En su intervención, el autor del libro Ernesto Martínez Quezada, jefe del Departamento de Arquitectura de la UAA, resaltó que el primer capítulo remonta a los orígenes, los primeros años de la ciudad, las actividades como la agricultura y el comercio que detonaron esta gran ciudad.

Además, el también autor Victor Luis Martínez Delgado, coordinador de Participación Ciudadana del IMPLAN, recalcó que esta presentación editorial enaltece a los primeros pobladores como los chichimecas que dejaron un legado de cómo formar y planear una ciudad y que son inspiración para consolidar un mejor Aguascalientes.

Como invitado especial, Víctor Manuel González Esparza, historiador y miembro de la Academia Mexicana de la Historia, reconoció esta obra del IMPLAN y resaltó a personajes clave en la historia de esta ciudad como Gerónimo de Orozco quien firmó el acta de fundación de Aguascalientes, dando pie a un nuevo ordenamiento territorial y a la consolidación de la Villa.

Se contó con la participación en esta presentación, efectuada en el patio Jesús F. Contreras en el Centro Histórico, del diputado local Salvador Alcalá, de síndicos y regidores del H. Ayuntamiento, el exdirector y fundador del IMPLAN, Ricardo de Alba Obregón, así como secretarios municipales.

Las personas que deseen consultar el libro podrán hacerlo a través del link https://heyzine.com/flip-book/9be9f487ec.html