Realizan operativo de limpieza en la zona sur de la ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales en conjunto con la Secretaría de Servicios Públicos y el Servicios Comunitario realizaron un Mega Operativo de Limpieza en la zona sur de la Ciudad.

Durante este jueves, las cuadrillas de servicios públicos de las delegaciones municipales intervinieron el camellón central y las banquetas de la Av. Mahatma Gandhi, en el tramo que comprende desde Av. Siglo XXI hasta la Central de Abastos.

José Alfredo Gallo Camacho, Coordinador General de Delegaciones señaló que estos trabajos forman parte de la estrategia que ha impulsado el Presidente Municipal Leo Montañez para embellecer la Ciudad de Aguascalientes.

Para este Mega Operativo, las acciones que se realizaron fueron desmalezado, deshierbado, poda, sopleteado, limpieza general y recolección de maleza y desechos a fin de liberar el camellón central y realizar despedeje de banquetas.

Gracias a estas labores se impulsa la recuperación de espacios públicos y áreas verdes permitiendo a la ciudadanía transitar por esta zona con seguridad al tiempo de garantizar la visibilidad para los automovilistas, recordando que esta vialidad es una de las más transitadas de la ciudad.