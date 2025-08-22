Realizan niñas y niños vista a la SSP de Calvillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno de Calvillo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad en coordinación con SIPINNA, realizó un recorrido con niñas, niños y adolescentes por las instalaciones de la corporación, con el objetivo de acercarlos a las labores que diariamente se realizan en favor de la seguridad de nuestro municipio.

En representación del alcalde Daniel Romo Urrutia, el suboficial Felipe Blandón Hernández, secretario de Seguridad Pública y Vialidad, dio la bienvenida a las y los asistentes, mostrándoles parte del trabajo operativo y preventivo que desempeña la corporación.

La secretaria ejecutiva de SIPINNA Calvillo, Bertha Alicia Serna García, destacó que la finalidad de esta actividad es que las infancias puedan conocer de manera cercana las tareas de seguridad y prevención, fortaleciendo la proximidad social y la confianza ciudadana hacia esta institución.

Con estas acciones reafirmamos el compromiso de seguir impulsando actividades que promuevan la participación, la cultura de la prevención y la construcción de un entorno más seguro para todas y todos.