Realizan monitoreo en tiempo real de camiones urbano

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Diariamente, servidores públicos de la Coordinación General de Movilidad (CMOV) monitorean los recorridos de 415 camiones urbanos que operan en la zona metropolitana de Aguascalientes, brindando servicio de transporte público a más de 150,000 personas cada día.

El trabajo se realiza desde el Centro de Control y Gestión de Flota de la CMOV, donde se supervisan las 48 rutas del transporte colectivo urbano, asegurando que se cumplan los itinerarios programados, con un promedio de 2,500 salidas diarias.

Gracias a la tecnología GPS instalada en las unidades, es posible conocer la velocidad de los camiones, verificar que los operadores sigan los itinerarios completos y garantizar que cada ruta cumpla con su recorrido establecido.

Los monitoristas desempeñan una labor trascendental: el Centro opera más de 16 horas al día, dando seguimiento a una flota que recorre aproximadamente 70,000 kilómetros diarios por avenidas y calles de la zona metropolitana de Aguascalientes.

Toda la información recopilada es clave para mantener el funcionamiento del sistema, atender incidentes durante cada jornada y analizar los datos para optimizar continuamente el servicio que los camiones urbanos ofrecen a los usuarios.