Realizan limpieza en Arroyo Los Arellano

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, encabezó este día un operativo especial de limpieza y rehabilitación en el Arroyo Los Arellano, con el objetivo de mejorar las condiciones del entorno y garantizar espacios públicos más limpios y seguros para las familias de la zona.

Durante esta jornada participaron cerca de 40 trabajadores de las direcciones de Parques y Jardines, Limpia y Aseo Público, así como de la Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales, quienes realizaron labores intensivas de recolección de basura, desmalezado, barrido y rehabilitación de áreas recreativas.

Como parte de las acciones, se recolectaron aproximadamente 24 toneladas de desechos, se desmalezaron cerca de 15 mil metros cuadrados, además de 25 mil metros cuadrados de barrido manual y mecánico. También se realizaron trabajos de pintura en muros, canchas, juegos infantiles y tableros, contribuyendo a la recuperación visual y funcional del espacio.

Con estas acciones, el Municipio de Aguascalientes reafirma su compromiso de mantener una ciudad más limpia, ordenada y habitable, fortaleciendo el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno para preservar el entorno urbano y natural.