Realizan labores de limpieza entre Jesús María y Aguascalientes

Aguascalientes
8 agosto, 2025
Redacción

Jesús María, Ags.- Los municipios de Aguascalientes y Jesús María fortalecen su trabajo en equipo para beneficio de la ciudadanía. En esta ocasión, personal de Servicios Públicos de ambas demarcaciones llevó a cabo labores de limpieza y desmalezado en el arroyo del Molino y la prolongación Zaragoza, zona que marca el límite entre ambos municipios.

“Estas acciones se realizaron de manera intensiva con el objetivo de mantener entornos más limpios y seguros, seguiremos haciendo equipo y sumando esfuerzos para mejorar la imagen urbana” dijo el presidente municipal de Jesús María, César Medina. Cabe señalar que en esta jornada también participaron jóvenes infractores, quienes, como parte de su reintegración social, realizaron trabajo comunitario.