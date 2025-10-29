Realizan intensa jornada de bacheo en Calvillo

Redacción

Calvillo, Ags.- El Gobierno de Calvillo, a través de la Secretaría de Obras Públicas, lleva a cabo una intensa jornada de bacheo en diferentes puntos del municipio, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias calvillenses.

El presidente municipal Daniel Romo Urrutia destacó que este es el programa de bacheo más grande en la historia de Calvillo, una acción sin precedentes que abarca diversas vialidades y comunidades.

Entre las zonas intervenidas se encuentran la carretera federal número 70, desde Colomos hasta la Puerta de Seguridad en Ojo de Agua, así como Mesa Grande, la carretera de La Rinconada a Los Jaltiches, la carretera al Temazcal, la carretera a Los Patos y la comunidad de El Cuervero, entre otros puntos estratégicos del municipio.

