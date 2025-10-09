Realizan gran operativo de reforestación en Jesús María

20 C
Jesús María, Ags.- En una acción conjunta entre el municipio y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, se llevó a cabo una mega jornada de reforestación en la delegación Paseos de Aguascalientes, como parte del plan anual de reforestación estatal “Árboles Fuertes, Huellas Gigantes”.

La Secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Jesús María, Martina Garza, informó que durante esta jornada se plantaron aproximadamente 1,035 ejemplares de diversas especies, entre ellas bugambilias, pirules, olivos y tabachines, con el objetivo de fortalecer las áreas verdes, mejorar la calidad del aire y fomentar una cultura ambiental entre la ciudadanía.

Agregó que esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y municipal para promover acciones sostenibles que favorezcan el equilibrio ecológico y social de Aguascalientes.

También se invitó a la ciudadanía a sumarse al cuidado y preservación de los árboles plantados, recordando que cada acción cuenta en la construcción de un entorno más saludable para las futuras generaciones.