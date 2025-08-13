Realiza PAN sesión del Comité Directivo Municipal

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con la presencia del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Luévano Núñez; el presidente del Comité Directivo Municipal, Julio César Medina Delgado; y el primer alcalde panista de la capital, Alfredo “Mosco” Reyes, se llevó a cabo la Sesión Plenaria del Comité Directivo Municipal del PAN en Aguascalientes, encuentro que reunió a liderazgos y militancia con el objetivo de fortalecer la vida interna y proyectar el rumbo del partido.

En su mensaje, Javier Luévano destacó que el PAN vive un momento clave con la Consulta Nacional para la reforma de estatutos, ejercicio que se realizará a través de diversos foros. “Es momento de que cada panista haga oír su voz y ayude a definir el rumbo de nuestro partido para el futuro próximo”, afirmó.



Asimismo, detalló el calendario de las próximas asambleas: el 21 de septiembre se celebrarán las 11 Asambleas Municipales, el 12 de octubre la Asamblea Estatal y el 29 de noviembre la Asamblea Nacional, procesos que definirán dirigencias de los comités municipales así como las propuestas y elección de quienes integrarán el Consejo Estatal y el Consejo Nacional del partido.

Luévano también hizo énfasis y respaldó los logros de los gobiernos panistas, en especial el trabajo de la gobernadora Tere Jiménez, “quien gobierna con resultados, obras, cercanía y firmeza y sobre todo con cercanía con la sociedad”. Recordó con orgullo el 30 aniversario de la alternancia democrática en Aguascalientes, cuando el PAN ganó por primera vez la capital, municipios estratégicos y la mayoría en el Congreso local.

Por su parte, Julio César Medina llamó a la militancia a hacer un ejercicio de reflexión y congruencia. “La palabra enseña, pero el ejemplo arrasa. Tenemos que defender nuestros principios con decisión y prepararnos cada día más para servir mejor a la ciudadanía”, expresó. También insistió en la importancia de combinar el trabajo en territorio con la formación y actualización política.

En un momento emotivo, Alfredo Reyes compartió su experiencia al encabezar el primer gobierno municipal panista hace tres décadas. Narró cómo 300 militantes, con compromiso y cercanía a la gente, lograron una victoria que parecía imposible. “Hoy el reto es mayor: necesitamos más de 200 mil votos para ganar y conservar gobiernos. La clave sigue siendo unidad, honestidad y capacidad para gobernar”, señaló.

La diputada federal Liz Martínez reconoció el respaldo de la militancia aguascalentense en la defensa de Aguascalientes como bastión panista. “De esos 14 mil militantes, todos tenemos la gran responsabilidad de salir a la calle a buscar el voto por el PAN. Así, después de 30 años, seguiremos demostrando de qué está hecho el panismo de Aguascalientes”.

En tanto, la consejera estatal Mónica Becerra subrayó que el corazón del PAN “no late en los edificios ni en los cargos, late en la militancia, en su compromiso, en su convicción de que México puede y debe ser mejor”. Llamó a cerrar filas, renovar energías y trabajar unidos para escribir “las siguientes páginas de victoria para el PAN y para México”.

En el evento contó con la presencia de la coordinadora de diputados locales Alma Hilda Medina, la diputada local Arlette Muñoz, la coordinadora de regidores y síndicos Martha Elisa González Estrada, quienes coincidieron en que la unidad, la participación y el trabajo en equipo son esenciales para mantener y ampliar la presencia panista en el estado.

La plenaria concluyó con un llamado unánime a fortalecer la identidad del PAN, respaldar a sus gobiernos y mantener la cercanía con la ciudadanía, honrando así la historia de 30 años de buenos gobiernos y preparando el camino para las próximas victorias electorales.