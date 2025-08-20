Realiza Municipio de Aguascalientes reforestación en La Pona

16 C
Aguascalientes
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de contribuir al cuidado del medio ambiente y mejorar el entorno urbano, el Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadesu), llevó a cabo una jornada de reforestación en el Área Natural Protegida (ANP) de competencia municipal “La Pona”, en la que se plantaron 150 ejemplares de mezquite, árbol nativo de la zona.

Aldo Axel Rodríguez Benítez, titular de la Semadesu agradeció la participación, así como la suma de voluntades en esta reforestación de las tiendas Oxxo, Smartfit y la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMA) para contribuir a fortalecer el ecosistema de la ANP La Pona, a la restauración de su biodiversidad, mejorar la calidad del aire, y promover la conservación de este importante espacio verde.

El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable indicó que estas actividades reafirman la importancia de involucrar a diferentes órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sustentable, promoviendo la educación ambiental desde edades tempranas y el respeto por los recursos naturales.

En esta jornada de reforestación estuvieron presentes el regidor Juan Antonio González Guerrero, el coordinador de Gestoría de Oxxo, José Antonio Orozco RiveraMirza de Santiago, de Smarfit.