Realiza Montañez gira de supervisión de obras y entrega de apoyo auditivo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La mañana de este sábado el presidente municipal, Leo Montañez llevó a cabo gira de supervisión de obras de rehabilitación hidráulica en diferentes puntos de la ciudad, como avenida Aguascalientes a la altura de Boulevard Guadalupano y arroyo de Los Arellano, y la entrega de un aparato auditivo.

El presidente municipal visitó la obra que realiza MIAA sobre avenida Aguascalientes, a la altura de Boulevard Guadalupano, donde se rehabilita el colector sanitario, construcción de pozos de visita y tubería de alta resistencia y durabilidad. En el tramo afectado, supervisó que la vialidad cuente con el nivel óptimo para colocar carpeta asfáltica y reabrirla al tránsito en los próximos días.

Debido al temporal de lluvias y para prevenir inundaciones en puntos clave, continúan los trabajos de limpieza en arroyos. Actualmente, en el arroyo de Los Arellano, se emplea una excavadora de oruga con brazo extendido de 30 metros, que permite acceder a terrenos complejos y retirar residuos, maleza y otros desechos acumulados.

Finalmente, en la comunidad de Calvillito, Leo Montañez, acompañado del doctor Paco Casillas, hizo entrega de un aparato auditivo a don Tomás, quien había solicitado este apoyo durante una visita previa del presidente municipal y su gabinete a la zona.