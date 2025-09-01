Realiza MIAA obras de rehabilitación en la colonia Vicente Guerrero

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de mejorar la infraestructura sanitaria para eficientar el servicio en el municipio de Aguascalientes, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), rehabilita un tramo de 90 metros lineales de tubería de 24 pulgadas de diámetro en la calle Juan B. Tijerina, entre las calles Lázaro Cárdenas y de los Pocitos, en la Colonia Vicente Guerrero, así lo manifestó el director general del organismo público descentralizado, Jesús Vallín.

Resaltó que para poder ejecutar esta maniobra, se destinaron 1 millón 250 mil pesos del directo MIAA, con el objetivo principal de prevenir brotes de aguas negras y escurrimientos en la vía pública, para proteger la salud de las familias y evitar afectaciones al medio ambiente y a la infraestructura pública municipal.

MIAA puntualiza que esta obra forma parte de las acciones permanentes para fortalecer la red de alcantarillado sanitario y brindar mayor seguridad hidráulica a las y los habitantes de la zona beneficiada.

Cabe señalar que la participación ciudadana es pieza clave para contribuir al buen funcionamiento del alcantarillado, además de evitar incurrir en malas prácticas como arrojar basura, aceites, grasas o cualquier tipo de desecho a las coladeras y drenajes, ya que estos provocan obstrucciones que impiden el flujo normal del agua y generan inundanciones.