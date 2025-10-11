22 C
Aguascalientes
11 octubre, 2025
Tendencias

Alerta la Iglesia de Aguascalientes que no está pidiendo dinero…

(Video) Sujeto asalta con pistola en mano a niña que…

Aclara Galilea Montijo lo que sucedió en la fiesta de…

Detienen a sujeto que arrolló a un policía en Tepezalá

Analizan nuevos cobros en permisos en Pabellón de Arteaga

Realiza MIAA más de mil cortes de agua al mes…

Suman más de 1 millón de visitantes en Calvillo Pueblo…

Llega a 37 la cifra de muertos por lluvias torrenciales…

Belinda obtiene medidas de protección contra Lupillo Rivera por violencia…

Invitan al Concurso “Las Catrinas Vivientes” en Pabellón de Arteaga

Realiza MIAA más de mil cortes de agua al mes por falta de pago en Aguascalientes

Raúl Muñoz 

Aguascalientes, Ags.- Cada mes, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) suspende el suministro de agua a más de mil hogares por adeudos, aunque la mayoría recibe primero gestiones de cobro, informó Jesús Vallín Contreras, director del organismo.

“Estamos alrededor de mil, mil 500 más o más o menos mensuales los que estamos haciendo. Cortes de suministro. De 10 meses, 12 meses (de adeudo), aunque la ley nos permite que a partir del tercer mes, pero nosotros pues hacemos la gestión de cobranza con la gente en forma amistosa”. 

“Algunos van pagando de a poco y van abonando, entonces, dependiendo de eso hasta qué ya de plano vemos que ya es una actitud de no querer pagar es cuando entonces hacemos el corte del servicio”, explicó Vallín Contreras.

El funcionario detalló que para las personas con limitaciones económicas existen programas de apoyo. 

“Tenemos un fondo de apoyo. Bueno, tenemos ahí un fondo para estas personas ya muy muy pobres que bajo un estudio económico lo tenemos. Tenemos alrededor 4 mil 500 personas ya detectadas así que se les hace un descuento, pero tiene que ser a través de un estudio socioeconómico muy minucioso”, dijo.